Kiedyś ginęły pod kołami, dziś mają opiekuna z urzędu i eskortę drogówki

- Każdego dnia samice nurogęsi z młodymi maszerują z Łazienek Królewskich do Wisły. Wędrówki te często kończą się dla nich śmiercią na ulicy - alarmowała pięć lat temu w liście do naszej redakcji jedna z czytelniczek. Dziś rzadkie ptaki już nie giną, dzięki grupce zdeterminowanych ornitologów - amatorów, którzy przełamali niedasizm i w akcję zaangażowali nie tylko miejskich urzędników, ale też służby mundurowe, które na ich sygnał pędzą na pomoc.

Nurogęsi idą, kierowcy stoją

We wtorek wyglądało to podobnie, tyle że stadko było mniejsze - służby przeprawiły przez drogę mamę z ośmioma kaczątkami.

Jak mówią ekolodzy, nurogęsi w mieście to bardzo rzadki widok, a w centrum miasta wręcz ewenement. Bo to ptaki dzikie i chronione - w Polsce jest ich około pięciu tysięcy. Zwykle gniazdują w okolicach jezior, stawów, trzcinowisk, w stolicy upodobały sobie Wisłę. Tam żyją na co dzień. Ale jaja składają wczesną wiosną w starych drzewach rosnących w Parku Łazienkowskim. Młode wykluwają się miesiąc później. I tu zaczyna się najtrudniejsza część - samica musi przeprowadzić je z powrotem z parku do rzeki.