Nóg i rąk nie ma od zawsze, córkę ma od trzech lat

Marcin siedzi już na wózku. Ala nie może się doczekać wyjścia, czeka w przedpokoju, otwiera drzwi, podchodzi do windy, wciska guzik. Są razem, więc Marcin nie musi korzystać z łyżki do butów, którą zawsze ma przy sobie. Bez niej nie wywołałby windy. Alicja mości się w wózku ojca. Zjeżdżają do garażu, bo blok nie jest przystosowywany dla osób z niepełnosprawnością. Jadą na plac zabaw - taki bez piachu, żeby Marcin się nie zakopał kołami. Chce pohuśtać córkę, bez schodzenia z wózka. "Żeby dzieci nie mówiły: Ala ma tatę dziwoląga".