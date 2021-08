Karina mogła widzieć, jak zabójca zastrzelił jej matkę. Potem zniknęła

Do dziś mówią o niej: "zaginione dziecko gangu". Siedmioletnia Karina, wiele na to wskazuje, była świadkiem, jak zabójca zastrzelił jej matkę i jej przyjaciela. Ale co stało się potem? Czy uratował ją znajomy matki i uciekł z dziewczynką razem do Szwecji? Czy raczej zginęła trochę później z rąk tego samego człowieka, który zabił "Andzię"?