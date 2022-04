"Prysznic mam w kuchni. Włączam kuchenkę, wtedy jest cieplej"

Mieszkanie Danuty ma około 30 metrów kwadratowych. Prysznic stoi w kuchni, przy oknie. W kamienicy nie ma centralnego ogrzewania, więc przed kąpielą emerytka zapala gaz w kuchence, żeby się "co nieco" - jak mówi - ogrzać, bo musi oszczędzać. W kuchni ma też grzejnik elektryczny, ale stara się go nie używać. Za prąd płaci prawie 500 złotych co dwa miesiące. A niedawno przyszedł rachunek wyrównujący: ponad 700 złotych.

"Jak w Związku Radzieckim"

Budynek jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków, ale nie robi dobrego wrażenia. Porośnięty mchem tynk odpada. Zielone "mazaje" na ścianach rzucają się w oczy, bo do kamienicy przyklejony jest blok należący do spółdzielni mieszkaniowej, z zadbaną elewacją. Tymczasem przy Wileńskiej 31 nie wyremontowano nawet lokalu po pożarze. Okna zabezpieczono tekturą i na tym koniec. Gzyms odpada, więc zamontowano siatki, żeby nie uderzył kogoś w głowę. Mają jednak dziury, więc i tak trzeba uważać. - Jest coraz gorzej. Mamy problem z rynnami, przeciekają. Ostatnio w jednej zrobiła się dziura. Przeciekała mi ściana. Zgłosiliśmy to urzędnikom. Co zrobili? Przyjechali i… przekręcili ją tak, aby woda spływała na podwórko. Nie dość, że mamy zawilgocone mieszkania, to oni nas jeszcze tak oszukują - opowiada Alina.