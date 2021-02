Gdy je kupowali, była w ciąży. Córka ma 11 lat, oni mają kredyt na setki tysięcy do spłacenia i są bez mieszkania

Pokrzywdzonych jest kilkadziesiąt osób. Było więcej, ale niektórzy już nie żyją. 12 lat to dużo czasu. Inni cały czas spłacają kredyty, często we frankach. Choć w "ich" mieszkaniach hula wiatr, są tacy, którzy wciąż wierzą, że w końcu wprowadzą się "na swoje" albo chociaż odzyskają pieniądze. Teraz płacą za wynajęte albo gnieżdżą się u rodziny.

"Musieli wyjechać z Polski"

Borzymowska 34/36 - sprawą zajmowaliśmy się na tvn24.pl przed laty. Wróciliśmy na warszawski Targówek. Z niedoszłymi lokatorami spotkaliśmy się obok bloku, do którego wciąż nie mogą się wprowadzić. Witają się ze sobą jak dobrzy sąsiedzi, bo od dawna się znają i działają razem.

Inwestycja, która śmiało może startować w konkursie na najbardziej pechową w Warszawie, to dziś 6-piętrowy, liczący 164 lokale pustostan. Otoczony prowizorycznym metalowym płotem teren zarasta. Trzysta metrów dalej znajduje się nowa stacja metra. - Codziennie, kiedy przechodzę obok, widzę okno mieszkania, w którym miał mieszkać mój syn z rodziną. Sprzedali stare mieszkanie, żeby kupić tutaj, bliżej nas. Żeby spłacić kredyt, musieli przeprowadzić się do Irlandii. Widzę ich dwa razy w roku - mówi Urszula, która w imieniu syna i jego rodziny przyszła na spotkanie z nami.

- Gdyby udało się doprowadzić inwestycję do końca, wróciliby? - pytam.

Arkadiusz przyszedł na spotkanie w imieniu rodziców. To oni kupili mu dwupokojowe mieszkanie. - Ojciec bardzo ciężko pracował - opowiada mężczyzna. Jest na ostatnim roku studiów, jego domem wciąż jest akademik. Brat, jak przeprowadzi się do Warszawy, też do niego trafi.