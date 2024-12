Macierewicz ma 31 punktów karnych i wciąż może prowadzić auto

- Poseł Antoni Macierewicz mógł we wtorek, 10 grudnia, legalnie prowadzić auto i będzie mógł to robić przez kolejny tydzień - potwierdza były wiceszef stołecznej drogówki Wojciech Pasieczny. Ale jak to możliwe, skoro już 20 listopada miał na koncie 31 punktów karnych, a prawo jazdy traci się po 24 punktach? To kiedy je wreszcie straci?