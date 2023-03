W Rosji lepiej nie chorować. "Najlepsze rzeczy, jakie mają nasi medycy to te, które ukradli Ukraińcom"

Na dwa miesiące przed rosyjską inwazją na Ukrainę mieszkańców Pietrokamienskoje w obwodzie swierdłowskim w centralnej Rosji praktycznie pozbawiono dostępu do opieki zdrowotnej. Decyzją władz jedyny szpital i przychodnia w promieniu wielu kilometrów zostały zamknięte. Wszystko przez to, że w placówce zabrakło dyrektora i 17 lekarzy oraz pielęgniarek. Zrezygnowali z pracy, bo od kilku miesięcy nie dostawali wypłat. Zaoferowano im co prawda zatrudnienie w Niżnym Tagile, ale żadne z nich nie chciało codziennie dojeżdżać do pracy ponad 60 kilometrów.