W protokole ani słowa o wilkach, ale jest zgoda na ich odstrzał. A co z domniemaniem niewinności?

Bestie mordują

Aleksander Jankowski oświadczył wówczas, że na drodze do właściwego "zajmowania się wilkiem" stoją przepisy Unii Europejskiej zabraniające jego odstrzału (choć Polska uchwaliła przepisy chroniące wilki kilka lat przed przystąpieniem do UE). Ponadto wicewojewoda poinformował: - Dzisiaj, w trybie natychmiastowym, jak tylko dowiedziałem się o tej sprawie, zostali zmobilizowani inspektorzy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, którzy przybyli tutaj do gospodarstwa, aby dokonać ostatecznej już weryfikacji i sporządzić protokół z kontroli z dokładnymi danymi.

W środę, 14 czerwca, podczas drugiej konferencji prasowej zorganizowanej w tej sprawie (tym razem przed siedzibą nadleśnictwa w Kościerzynie, również wspólnie z Piotrem Karczewskim) wicewojewoda poinformował, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał już zgodę na odstrzał wilków. Jankowski zaznaczył, że odstrzału będzie mógł dokonać sam poszkodowany - Paweł Norek z Wąglikowic, który zresztą złożył do GDOŚ stosowny wniosek. Rolnik będzie mógł zastrzelić jednego wilka, o ile zwierzę zbliży się do jego gospodarstwa. Ma na to czas do 31 sierpnia. Jeśli mimo to ataki na zwierzęta gospodarskie będą się powtarzały, Norek będzie mógł zabić drugie zwierzę po 30 września br. pod tymi samymi warunkami (jeśli wilk zbliży się do jego gospodarstwa).