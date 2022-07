"W" jak wakacje czy jak wegetacja? Mało kto się załapie na cyrkowe sztuczki, wielu patrzeć będzie w ścianę 

Niektóre dzieci z Ukrainy spędzają letni czas w ośrodkach wczasowych, ale to nie będą dla nich żadne wakacje. Po prostu to tam od wielu tygodni są z rodzicami zakwaterowane. Na zajęcia, które choć na moment pozwoliłyby młodym Ukraińcom oderwać się od oczekiwania na koniec wojny, szanse ma niewielu. Część wróciła "na wakacje" do domów, bo to "być może jedyna szansa, by zobaczyć ojca". - Takie lato nie uleczy traum, tylko je pogłębia - słyszymy od nauczycieli.