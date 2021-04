Chcą oddać cześć kobiecie, która postrzeliła duce. "Kto z tej dwójki był bardziej szalony?"

Mussolini był czterokrotnie celem zamachu. Między 1925 a 1926 rokiem włoskiego dyktatora próbowało zabić trzech mężczyzn i kobieta. Ta ostatnia to Irlandka Violet Gibson. Ze wspomnianej czwórki to jej udało się podejść najbliżej duce, tylko ona zobaczyła krew ówczesnego premiera i to jej atak można uznać za najbardziej skuteczny. Zabrakło kilku centymetrów. Pocisk wystrzelony z jej rewolweru drasnął nos przywódcy, skończyło się na drobnej ranie. Mussolini już następnego dnia wyruszył w podróż służbową do Libii, gdzie chodził z dumnie podniesioną głową, eksponując biały plaster.