"Ustawa Kamilka" leży w Sejmie, ale nie ma jej w porządku obrad. A w szpitalu leży kolejna ofiara

Marszałek Sejmu Elżbieta Witek pod naporem organizacji pozarządowych i obywateli po trzech tygodniach zwlekania nadała w końcu numer projektowi ustawy o ochronie małoletnich. Następnie znów odłożyła go do sejmowej zamrażarki. Tymczasem na początku czerwca do szpitala trafiło kolejne brutalnie pobite dziecko. - Dzieci potrzebują niezwłocznej ochrony. Nie możemy czekać - mówi adwokatka Monika Horna-Cieślak. W czwartek przed Sejmem odbędzie się wiec społeczny w tej sprawie.