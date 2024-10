"Doświadczony wojownik", "bromance" i zapach curry w Białym Domu. Kim otacza się Trump?

Wizjoner i jeden z najbogatszych ludzi świata. Do niedawna polityczny nowicjusz, który jest jednocześnie "doświadczonym wojownikiem w nowoczesnych wojnach kulturowych". Kontrowersyjna aktywistka zdobywająca rozpoznawalność dzięki szerzeniu teorii spiskowych. To ludzie, których obecność Donald Trump szczególnie eksponuje w swoim otoczeniu podczas tegorocznej kampanii wyborczej. Czy ich wsparcie zaprowadzi go ponownie do Białego Domu?