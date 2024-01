"Urban przyznał, że Kurski przerósł go w robieniu propagandy"

Jacek Kurski - tak jak Urban - był prezesem TVP. Ale to Kurski - a nie Urban - stworzył maszynę propagandową, która przez osiem lat nie tylko dzieliła, ale szczuła jednych na drugich. - W Gdańsku cały czas pamiętamy o nagonce, którą na prezydenta Pawła Adamowicza prowadziła TVP. Zamordował go szaleniec, ale w moich oczach moralnie odpowiedzialny jest Jacek Kurski - argumentuje Sterlingow.

Dorota Karaś i Marek Sterlingow to dziennikarze z Gdańska wywodzący się z "Gazety Wyborczej". "Urban. Biografia" to ich druga książka. Pierwsza - "Walentynowicz. Anna szuka raju" - otrzymała nagrodę czytelników w konkursie Grand Press na Reporterską Książkę Roku oraz Splendor Gedanensis.

Marek Sterlingow: Kurski zmontował skuteczną maszynę propagandową. Ale na niej zależało przede wszystkim jego mocodawcom i przyjaciołom politycznym. Tylko Kurski nie zrobił tego sam. Gdyby nie znaleźli się dziennikarze, którzy byli gotować siać nienawiść i kłamstwo, to niczego by nie wskórał. Jak dziś wiemy, robili to za ogromne pieniądze. To nie jest okoliczność łagodząca.