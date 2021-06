Gdy top kończy się pod biustem, zaczyna się dyskusja: czy szkoła może w ogóle zakazać bluzek na ramiączkach?

Czy krótkie dżinsowe spodenki i koszulka na ramiączkach to schludny ubiór? Według nauczycieli w części szkół – nie, bo "szkoła to nie plaża". Nauczyciele linijką potrafią mierzyć długość spódniczek. Spodenki chłopców rzadziej kogokolwiek obchodzą. Czego ma to nauczyć dzieci?