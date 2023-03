Najpierw podzielili łupy, teraz zjedli kolację z prezesem. A co z tajną umową PiS z partią Bielana? Ujawniamy jej zapisy

- [Umowa] była szybko negocjowana, bo mamy wspólny cel. To jak najlepsze rządzenie przez dwa lata, do kolejnych wyborów - mówił wówczas Bielan podczas wspólnego briefingu z Jarosławem Kaczyńskim .

- Idziemy ciągle naprzód, w tym samym kierunku, jestem przeświadczony, że to będzie droga ku kolejnym sukcesom wyborczym i pozytywnym zmianom w naszym kraju. Jednocześnie będziemy kontynuowali to, co jest tak ważne dzisiaj, to znaczy obronę naszych interesów i obronę naszej suwerenności i będziemy robili to wspólnie - zaznaczał Kaczyński.