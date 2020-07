Małgorzata rodziła w pustostanie, bo od lat żyła jak duch. Takich jak ona i Piotr jest kilka tysięcy

Pojawiają się znikąd, by jak niektórzy zniknąć po krótkim czasie. Duchy - mówią o nich policjanci. Piotr i Małgorzata uciekali i ukrywali się z powodzeniem trzy lata, ale ona zaszła w ciążę.

Barbara do niedawna wierzyła w swoją intuicję.

- On? Robotny chłop. Widać, że mu zależało, czuł się odpowiedzialny za nią. A ona? Nie podobała mi się, jakaś taka dziwna. Chuda jak szkapa. W ciąży, a papierosy paliła. Z taką manierą, jakby ciągle była o coś obrażona - kręci głową jeden z mieszkańców.

- On, Piotrek*, pytał męża, czy czasem ktoś nie potrzebuje pomocy. Świnie oporządzić, pomóc w pieleniu cebuli. No, takie podstawowe rzeczy - opowiada.

Para zatrzymała się w biurze dawnego PGR-u. Budynek stał nieużywany od lat. Okoliczne dzieciaki, jak się nudziły, to czasem tam łaziły i popalały papierosy.

A teraz nagle pustostan doczekał się lokatorów. Nie mieli bieżącej wody, mieli prąd: ktoś z miejscowych pożyczył Piotrkowi agregat prądotwórczy. Można było ugotować wodę na herbatę i podłączyć telefon do ładowarki.

Barbara tłumaczyła sobie to tak: pewnie narobili gdzieś długów i komornik im wszystko zabrał. Albo - co wydawało jej się bardziej prawdopodobne - Piotrek podżyrował komuś kredyt czy pożyczkę, a ten ktoś nie zamierzał spłacać. Pewne było to, że para była na zakręcie i trzeba było im pomóc.