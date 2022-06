"Żeby zdobyć Siewierodonieck, muszą go zniszczyć". Wojna artylerii w Ukrainie

Obecnie, w drugiej połowie czerwca, jednym z ostatnich skrawków obwodu ługańskiego, który pozostaje pod kontrolą ukraińską, jest Siewierodonieck, przed atakiem Rosjan miasto około stutysięczne. To tutaj koncentrują się najcięższe walki. Według relacji strony ukraińskiej poszczególne kwartały miasta przechodzą z rak do rąk. Z całą pewnością w starciu ważną role odgrywa artyleria, którą Rosjanie ostrzeliwują dzielnice mieszkalne i przemysłowe. - Budynki, które zajmowaliśmy wczoraj, zostaną dzisiaj zniszczone ich artylerią. Musimy się z nich wycofać, bo nie ma sensu tam zostawać - powiedział niedawno dowódca ukraińskiego batalionu, który broni miasta. Dodał, że taktyka Rosjan polega na tym, że "jeśli zobaczą Ukraińców zajmujących pozycję, nie szturmują i nie przejmują budynków", lecz "po prostu równają je z ziemią".

Skąd taka zmiana w charakterze walk? Dlaczego Rosjanie działają w ten sposób? Jak mogą im się przeciwstawić Ukraińcy? I jaką rolę odgrywają w tym dostawy z Zachodu? O to wszystko zapytaliśmy byłego przełożonego polskich artylerzystów w Wojskach Lądowych, emerytowanego generała brygady Jarosława Kraszewskiego. Z byłym szefem Wojsk Rakietowych i Artylerii, opinii publicznej szerzej znanym jako najważniejszy wojskowy doradca Andrzeja Dudy w pierwszych latach prezydentury, już raz analizowaliśmy dla czytelników tvn24.pl rolę artylerii w konflikcie rosyjsko-ukraińskim. Było to jednak w pierwszym miesiącu inwazji, gdy wciąż decydujący dla przebiegu walk był manewr . Obecnie walki mają charakter bardziej pozycyjny i pod wieloma względami przypominają to, co działo się na frontach pierwszej i drugiej wojny światowej.

"Żeby zdobyć Siewierodonieck, muszą go zniszczyć"

Generał Kraszewski zwraca uwagę, że wycofując się spod Kijowa, Rosjanie skrócili front, ale nadal rozciąga się on na długości około tysiąca kilometrów, od Chersonia na południu Ukrainy, który agresorom udało się zająć stosunkowo łatwo w pierwszych dniach inwazji, przez Donbas na południowym wschodzie, gdzie obecnie toczą się najcięższe walki, po Charków na północnym wschodzie, skąd Rosjanie się wycofali, ale tylko na tyle, by mogli wciąż ostrzeliwać miasto. Tymczasem rosyjskie siły zbrojne mają na Ukrainie od 70 do 100 batalionowych grup taktycznych, liczących od 700 do 900 ludzi. - To zdecydowanie za mało, w dodatku bataliony wycofane spod Kijowa są już zmęczone walką. Mają duże straty w ludziach i sprzęcie - wskazuje Kraszewski.