Żołnierze zamiast kibiców, schron przy każdym stadionie. Ukraińska liga wraca do gry

Liga przyjmowała ciosy ze wschodu od ośmiu lat. Rosjanie wyrwali jej kluby z Krymu (w tym pochodzącą z Symferopola Tawriję - pierwszego mistrza niepodległej Ukrainy), grające teraz we własnych, finansowanych przez Kreml rozgrywkach. Donbascy separatyści przegnali z Doniecka Szachtara, Olimpik i Metalurga, a z Ługańska - tamtejszą Zorię. Tym zespołom udało się pozostać w ukraińskim systemie ligowym, ale ich związek z miastami pochodzenia pozostawał czysto formalny.

Ukraińscy działacze do kwietnia zwlekali z decyzją o niewznawianiu rozgrywek. Ostatecznie mistrzostwa kraju nie przyznano. Tabela po rundzie jesiennej posłużyła jedynie jako wyznacznik tego, kto będzie reprezentował kraj w europejskich pucharach. Było jasne, że pucharowicze będą musieli grać poza granicami kraju.

Porzucenie poprzedniego sezonu nie oznaczało rozstania się z planami powrotu do grania. Nawet w czasie, gdy rakiety co noc spadały na większą część terytorium Ukrainy, piłkarscy decydenci zastanawiali się, jak doprowadzić do startu ligi w kolejnym sezonie. Wśród scenariuszy było rozgrywanie meczów w Polsce, Turcji albo w obu krajach jednocześnie. Gdy Ukraina złapała głębszy oddech na froncie, a Rosjanie zostali wypchnięci spod rogatek Kijowa i Charkowa, dominować zaczął pomysł grania u siebie.