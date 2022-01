Czekoladowy król i malowane sądownictwo

W połowie grudnia wobec Petra Poroszenki ukraińscy śledczy wytoczyli ciężką artylerię. Został oskarżony o zdradę stanu. Miała polegać na wspieraniu terroryzmu. Chodzi o zakup węgla w latach 2014-2015 z samozwańczych republik donieckiej i ługańskiej uznawanych na Ukrainie za organizacje terrorystyczne. Stało się to koniecznością po tym, jak Poroszenko - prezydent w latach 2014-2019 - storpedował, według śledczych, zakup tego surowca w Republice Południowej Afryki. Dzięki temu do separatystów miało trafić ponad 200 milionów hrywien, czyli około 30 milionów złotych.

W latach 2014-15 Ukraina rzeczywiście cierpiała na brak węgla, ponieważ straciła kontrolę nad obszarami, skąd ten surowiec pochodził. Co więcej, nie istniała wówczas blokada gospodarcza Zagłębia Donieckiego, która została wprowadzona dopiero - i to początkowo nieoficjalnie - pod koniec grudnia 2016 roku. Medwedczuk rzeczywiście też rozbudował swoje imperium medialne za prezydentury Poroszenki, wobec którego było one co najmniej neutralne.