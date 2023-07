UE próbuje okiełznać sztuczną inteligencję. Czy ABW i CBA będą mogły jej użyć do rozpoznawania emocji?

W czerwcu Parlament Europejski przyjął projekt aktu o sztucznej inteligencji (AI Act). To pierwsze na świecie prawo, które ma wprowadzić ograniczenia i zakazy w stosowaniu systemów AI (Artificial Intelligence). Parlamentarzyści chcą, aby zabronione w UE były policyjne systemy odczytujące emocje - gniew, smutek, przyjemność czy znudzenie. Zakazane ma być też stosowanie oprogramowania do tzw. predykcji kryminalnej, które prokuratura i policja - jak w filmie science fiction "Raport mniejszości" - mogłyby wykorzystywać do szacowania ryzyka popełnienia przez nas przestępstwa w przyszłości.