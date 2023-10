Uczelnia gościła polityków w swojej auli, teraz jej rektor startuje w wyborach

Senat Politechniki Opolskiej zakazał udostępniania sali na wydarzenia polityczne, ale zdaniem rektora tej uczelni wspomniana uchwała go nie obowiązuje. We wrześniu ubiegłego roku salę wynajęło Prawo i Sprawiedliwość, a w grudniu konferencję naukową zorganizowali tam parlamentarzyści Suwerennej Polski. Rok po wiecu prezesa PiS rektor Politechniki Opolskiej został kandydatem tej partii w wyborach do Senatu RP.