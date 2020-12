Wolny pokój

- To musi być rzeczywiście ciekawa organizacja, skoro zostało jej poświęcone tyle miejsca na stronie - powiedział do partnerki Piotr, czytelnik także prawicowych mediów.

13.10.2015 | W Europie są objawy pojawienia się bardzo niebezpiecznych i dawno niewidzianych chorób - przekonywał w poniedziałek Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem z tego powodu w sprawie uchodźców powinien wypowiedzieć się minister zdrowia. Prezes PiS pytał też, czy to prawda, że istnieją "jakieś porozumienia odnoszące się do sprowadzenia 100 tys. muzułmanów".

Marcin razem z żoną Kasią i ich nastoletnią córką Zosią czuli, że mimo tego, że konflikt na Bliskim Wschodzie jest tak daleko, to i tak w jakimś stopniu ich dotyczy. Mieszkają w Płocku, mieście oddalonym od stolicy o ponad sto kilometrów. O ludziach, którzy przeciążonymi pontonami próbują dostać się przez Morze Śródziemne do Europy albo na piechotę pokonują granice kolejnych państw, idąc tygodniami, tylko słyszeli w mediach. Tak jak usłyszeli apel papieża Franciszka. - Niech każda parafia, każdy klasztor i każde sanktuarium przyjmą uchodźców. Po jednej rodzinie – wzywał we wrześniu 2015 roku na placu Świętego Piotra. Chcieli pomóc, ale od różnych organizacji, do których trafili, słyszeli, że nie ma za bardzo jak. Musiało minąć kolejne pięć lat.