Trzaskowski robi ruch. Czy to się może udać?

Jarosław Kuisz (redaktor naczelny Kultury Liberalnej): Do końca nie było wiadomo, czy ten ruch dziś wystartuje, bo sytuacja pandemiczna błyskawicznie się zmienia i mogło się okazać, że ten ruch znów musi ustąpić siłom wirusa. "Nowa Solidarność" dopiero powstaje, dyskutowali o niej głównie politycy publicyści, więc dla reszty Polaków nie było jeszcze sprawy, która mogłaby ich znudzić. Z drugiej strony, jeżeli Trzaskowski zastanawia się, co można zrobić w tych nowych warunkach, to w czasie drugiej fali epidemii ruch społeczny może być interesującą propozycją. Oczywiście - w tych warunkach - byłby to ruch budowany za pomocą mediów społecznościowych, za pomocą aktywności, która nie przechodzi do realu (przynajmniej nie na dużą skalę), niemniej jednak jest sporo rzeczy, które można zrobić. Czy można uruchomić ruch społeczny w czasach pandemii? Jak najbardziej, jeśli ma się na to pomysł.