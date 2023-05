Trójkąt Weimarski od kuchni. Różne smaki polityki

Tamten szczyt, z 1998 roku, był pierwszym na najwyższym szczeblu, gdy spotkali się prezydenci Polski i Francji oraz kanclerz Niemiec. Teraz - 11 i 12 maja - Trójkąt Weimarski powrócił do Wielkopolski. W piątek na zamku w podpoznańskim Kórniku odbyło się spotkanie ministrów ds. europejskich: Szymona Szynkowskiego vel Sęka, Laurence Boone z Francji, Anny Lührmann z Niemiec oraz wicepremier Ukrainy ds. integracji z UE i NATO Olgi Stefaniszyny. Cel: mobilizowanie krajów UE do wsparcia procesu rozszerzenia Unii. Zarówno o Ukrainę, jak i o państwa Bałkanów Zachodnich.

25 lat to dużo czy mało? Niech odpowiedzią będzie fakt, że ćwierć wieku temu to Polska pukała do drzwi Unii i NATO. I choć trudno w to dziś uwierzyć, świat, Europa i nasz kraj wyglądały zupełnie inaczej. Podobnie jak obyczaje kulinarne.

Pamiętacie tamtą Polskę?

Nie obowiązywał konkordat (wszedł w życie dopiero w kwietniu), ale od kilku miesięcy obowiązywała Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Ceny chleba wahały się w granicach 70-90 groszy, a litr oleju napędowego kosztował 2,50 zł. Widzowie szturmowali kina, by obejrzeć, kultowy już dzisiaj, film "Kiler" w reżyserii Juliusza Machulskiego, z Cezarym Pazurą w roli głównej. Polskie drogi zalały daewoo z Fabryki Samochodów Osobowych na Żeraniu, a na ulicach pojawiły się pierwsze fiaty seicento. Polacy nie znali ożywczych mocy viagry, a do komputera wkładało się dyskietki.

Blisko 10 lat po zmianie systemu politycznego Polska trwała zawieszona pomiędzy wschodem a zachodem. Po wyzwoleniu spod kurateli Związku Radzieckiego zachłysnęliśmy się kapitalizmem i zachodnim stylem życia, ale wciąż ważyło się, czy nasz kraj dołączy do tamtejszych struktur. Były jednak powody do optymizmu: 16 grudnia 1997 roku w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych państw NATO podpisali protokoły akcesyjne do sojuszu trzech nowych krajów, w tym Polski. Droga do NATO stanęła otworem. Polscy politycy żywili nadzieję, że dzięki reformom wewnętrznym i zacieśnianiu więzi z państwami Zachodu nasz kraj zbliża się również do Unii Europejskiej.