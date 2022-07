Nikt nie zdał tam matury, konsekwencji brak

Z każdym kolejnym dniem przybywało jednak powodów, by nie przechodzić nad historią uczniów z Tomaszowa Mazowieckiego ze wzruszeniem ramion. Bo to coś więcej niż pech i może zostać powtórzone również w innych szkołach.

Nie przeszkadzało to jednak we wrześniu 2021 roku ministrowi edukacji Przemysławowi Czarnkowi, by wręczyć dyrektorce placówki z tak słabymi wynikami dyplom uznania "za zasługi w dziedzinie oświaty i wychowania, inspirowanie uczniów do zdobywania i pogłębiania wiedzy".