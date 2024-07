Tomasz Szatkowski bez dostępu do tajemnic NATO. Postępowanie ABW

Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bada, czy dotychczasowy ambasador RP przy NATO Tomasz Szatkowski powinien mieć wciąż dostęp do tajemnic państwowych, Unii Europejskiej i NATO - wynika z informacji tvn24.pl. W poniedziałek Marcin Mastalerek poinformował w "Rozmowie Piaseckiego", że "Tomasz Szatkowski nie poleci do Waszyngtonu na szczyt NATO. To oczywiste od momentu, kiedy rząd zablokował jego udział".