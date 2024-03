"To, co robił PiS, kosztowało grube miliony dolarów, Sikorski mówił tylko przez cztery minuty"

Nie tylko Niemcy i Francja

- To jest nasz powrót do Europy - mówi Marta Prochwicz-Jazowska z German Marshall Fund of the United States, z którą rozmawiamy o roli, jaką w polskiej polityce zagranicznej odgrywa powrót do idei Trójkąta Weimarskiego. Zdaniem ekspertki odbudowa tego strategicznego sojuszu oznacza szansę na to, że motorem Unii Europejskiej będą już nie tylko Niemcy i Francja, ale także Polska, a odnowienie formuły tych spotkań wynika dziś z potrzeby czasu. Nowe otwarcie na relacje z Polską to odpowiedź na bieżące wydarzenia - w obliczu wojny w Ukrainie nasza perspektywa jako państwa przyfrontowego stała się dla świata zachodniego niezwykle cenna.