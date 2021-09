"Rząd odwraca się od dzieci". Numerów coraz więcej, ale czy problemów od tego ubywa?

Na co czeka minister Niedzielski?

"Oburza nas, że w czasie, kiedy co roku blisko 1000 dzieci próbuje odebrać sobie życie, z czego w ostatnim roku 107 zrobiło to skutecznie; gdy 30 proc. dzieci deklaruje, że w czasie pandemii ich samopoczucie się pogorszyło, a jednocześnie co jedenaste dziecko nie miało nikogo, do kogo mogłoby się zwrócić po wsparcie - rząd, nie rozstrzygając tak ważnego konkursu, de facto odmawia zwiększenia pomocy i odwraca się od dzieci" – piszą przedstawiciele FDDS. Podkreślają, że dzieci potrzebują pomocy teraz, natychmiast.