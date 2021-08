Talibowie u "wrót raju". "Powiedz mi, jak to możliwe?"

Gdy 14 kwietnia prezydent USA Joe Biden, z odziedziczonym po poprzedniku porozumieniu z talibami z lutego 2020 roku, ogłosił decyzję o całkowitym wycofaniu wojsk amerykańskich z Afganistanu, w założeniu ten najdłuższy konflikt zbrojny w historii USA miał się zakończyć do 11 września - 20. rocznicy ataków terrorystycznych na Nowy Jork i Waszyngton. To one były przyczyną interwencji wojsk koalicji w Afganistanie, a których autor – Osama bin Laden – od dziesięciu lat już nie żył. Talibowie postanowili ten scenariusz zmienić.