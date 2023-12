Tak wygląda willa plus. Fundacja Megafon kupiła nową siedzibę

Fundacja Megafon, która w programie willa plus dostała 4,5 mln zł, kupiła nową siedzibę. Budynek, z którego chce "wspierać system oświaty", mieści się na warszawskich Młocinach. Pojechaliśmy go obejrzeć. Wykryliśmy też kolejne nieprawidłowości we wniosku grantowym organizacji.