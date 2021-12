Zegar tyka. Zostało jeszcze 27 lat

Zdjęcie: Ceng Shou Yi/NurPhoto via Getty Images

Chińskie lotnictwo i okręty krążą po Morzu Południowochińskim, Japonia zapowiada zdolność do uderzeń na terytorium wroga, Australia kupuje atomowe okręty podwodne. Na Dalekim Wschodzie rośnie napięcie, z którego wyłania się nowy porządek. Kluczem do niego może okazać się niewielka wyspa okrzyknięta "najniebezpieczniejszym miejscem na ziemi". To Tajwan - gospodarcza perła i miejsce, w którym wybuch wojny między Chinami i USA wydaje się dziś najbardziej prawdopodobny.