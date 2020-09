Człowiek, który uratował tablice

Internetowa encyklopedia nie wspomina jednak wyjątkowego momentu z życia Urbańskiego: ukrywania symbolu strajków 1980 roku - tablic z 21 postulatami stoczniowców. I to we własnym domu. I to przez prawie 10 lat. Według UNESCO, które wpisało je na Światową Listę Programu "Pamięć Świata", Tablice 21 Postulatów stanowią "dokumentalne świadectwo ruchu społecznego, który, stosując pokojowe metody działania, przyczynił się do upadku systemu realnego socjalizmu i porządku jałtańskiego".