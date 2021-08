Dawniej kartoteki, teraz bazy danych. Szwajcarzy mówią "tak" inwigilacji

"F., syn Franza i Liny, urodzony 15 maja 1911 roku, zamieszkały w Zurychu przy Zollikerstrasse 265, legitymujący się numerem paszportu 577238/410. 23 sierpnia 1948 roku udał się do Polski, aby wziąć udział w Światowym Kongresie Intelektualistów w Obronie Pokoju, odbywającym się we Wrocławiu, w dniach 25-28 sierpnia. Według zeznań profesora Birchlera z Politechniki Zuryskiej, F. opuścił kongres przed jego zakończeniem".

F. to szwajcarski pisarz Max Frisch, autor znanej w Polsce powieści "Homo faber", a notka o jego przyjeździe do Polski jest jednym z wielu zapisków, jakie zachowały się w kartotekach Szwajcarskiego Archiwum Federalnego. Podobnych fiszek na temat mieszkańców neutralnego kraju w środku Europy służby specjalne sporządziły niemal milion, głównie po drugiej wojnie światowej. Oznaczało to, że skrupulatnie inwigilowano wówczas co dwudziestego obywatela Szwajcarii i co trzeciego obcokrajowca: intelektualistów, aktywistów politycznych sympatyzujących z ruchami lewicowymi, anarchistów, feministki walczące o prawo wyborcze kobiet, uchodźców politycznych, a nawet dzieci przebywające na letnim obozie Szwajcarskiego Czerwonego Krzyża.