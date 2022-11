Zaczarowany ołówek, wersja 2022. Czy robot może napisać symfonię i namalować obraz?

Autoportret Vincenta van Gogha w goglach VR, przemawiający na konferencji technologicznej i ubrany w smoking dinozaur, zdjęcie z zaprzysiężenia Kaczora Donalda na prezydenta USA - to tylko mała próbka obrazów, jakie są w stanie wygenerować rewolucyjne narzędzia oparte na sztucznej inteligencji (AI). Nawet z abstrakcyjnych opisów generują one grafiki tak realistyczne, że właściwie niemożliwe jest odróżnienie ich od wytworów pracy człowieka.

Jednym z takich narzędzi, na którego punkcie w ostatnich miesiącach oszalał technologiczny świat, jest Dalle-2 (nazwa nawiązuje do Salvadora Dali i postaci z popularnej animacji - sympatycznego robota Wall-E) stworzone przez OpenAI. To właśnie ono będzie głównym bohaterem naszej podróży po krainie, w której sztuczna inteligencja zyskała artystyczne umiejętności. Ale na rynku jest dostępnych także kilka innych podobnych systemów potrafiących generować przekonujące grafiki ze słownego opisu - wśród nich również bardzo popularny MidJourney, Stable Diffusion czy Imagen od Google.

Na początku był perceptron

Ale i na to nie trzeba było długo czekać. Już rok później powstała pierwsza sztuczna sieć neuronowa złożona z wielu neuronów. Adaline została zaprojektowana do redukowania szumu w liniach telekomunikacyjnych. Co ciekawe, dzięki genialnej i jednocześnie prostej strukturze warianty tego rozwiązania stosowane są do dzisiaj.