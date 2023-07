Szlaban na elektroenergetycznej autostradzie. "Było oczywiste, że znajdziemy się w tym punkcie"

Z małej wsi na Kaszubach przenoszę się więc do świata wielkich pieniędzy, ogromnych inwestycji i polityki. To druga twarz polskiej transformacji energetycznej.

Szlaban na autostradzie

Z dużymi graczami na rynku energii pochodzącej z OZE jest trochę inaczej niż z właścicielami mikroinstalacji fotowoltaicznych (czyli paneli montowanych zwykle na dachach budynków). Choć źródło problemów jest to samo - przestarzała, nie dość rozbudowana, niedoinwestowana sieć elektroenergetyczna - to efekty ich działań wyglądają odmiennie.

Z tym pytaniem zwróciłem się do praktyka - właściciela jednej z dużych polskich firm z branży OZE. Mój rozmówca zaznacza, że musi zachować anonimowość, jeśli ma w sposób szczery i otwarty odpowiadać na pytania. W przeciwnym razie mógłby swoją firmę narazić na wymierne straty, być może bankructwo. Dlaczego? Każde przedsiębiorstwo w branży energetycznej jest w pełni zależne od urzędników (często z nadania politycznego), którzy wydają decyzje administracyjne o warunkach przyłączenia do sieci kolejnych farm słonecznych czy wiatrowych. Żaden z przedsiębiorców z tej branży nie chce wkraczać na wojenną ścieżkę z urzędnikami.

- Mamy drogi osiedlowe, to są właśnie linie prowadzące do poszczególnych gospodarstw, drobnych prosumentów - tłumaczy. - I mamy także autostrady, do których podłączają się takie elektrownie jak nasze. To linie wysokiego napięcia. Problem polega na tym, że jeśli autostrada zostanie zablokowana, to nie dojedziemy do żadnej drogi osiedlowej.