Były offline. Zgubione przez system, nie mogą odnaleźć się w szkole 

My o nich napisaliśmy 23 kwietnia, gdy nauka zdalna trwała już sześć tygodni . O garstce. O siedmiolatce, która wstydziła się swojej biedy i jej rówieśniku bez dostępu do maila, o czwartoklasistach z romskiego osiedla, ósmoklasistce z Ukrainy i 17-latku ze zdiagnozowaną wcześniej depresją.

Wiosną "wypadli z systemu", byli offline. Czy wrócili? Co stracili i czy będą w stanie to nadrobić? Zapytaliśmy o to nauczycieli, z którymi rozmawialiśmy wiosną.

- Wróciła, ale tak naprawdę nie opanowała materiału z pierwszej klasy. Ma problemy z usiedzeniem w ławce, trzymaniem przyborów do pisania, o czytaniu nie wspominając. Przepuściliśmy ją do drugiej klasy, bo w pracy nauczyciela nie chodzi o to, by tak małemu dziecku mówić, że niczego nie umie. Ale prawdziwe kłopoty przed nami – wzdycha Kasia, anglistka ze szkoły podstawowej z Gdyni.