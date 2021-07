Elbanowscy wracają. Kogo tym razem "ratują"?

Później doczytała w mediach, że to tylko część większej reformy. I natychmiast wyobraziła sobie syna Joachima (miał wtedy 3,5 roku) na zajęciach w pobliskiej podstawówce, gdzie popołudniami uczyła niemieckiego. Zapamiętała z niej starszych "dwumetrowych", przeklinających i rozkrzyczanych gimnazjalistów. "Ja się do tej szkoły po prostu bałam chodzić" - mówiła w wywiadach.

Zaczęła to sobie wyobrażać, bo to właśnie wtedy rząd PO-PSL ogłosił radykalny plan: od września 2009 roku do pierwszych klas miały iść już nie siedmio-, ale sześciolatki. Rządzący tłumaczyli to wyrównywaniem szans, nazywali cywilizacyjną zmianą, ale pomysł spotkał się z nieoczekiwanym dla rządzących protestem. Minister Katarzyna Hall była zaskoczona, gdy rodzice w czasie majowego Warszawskiego Forum Oświatowego mówili: "To tak, jakbyśmy chcieli zrobić Euro 2012 za miesiąc i liczyli na to, że kibice jakoś dojadą i gdzieś się prześpią".