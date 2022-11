Rosjanie nieposkromioną siłą żywiołu jak huragan albo powódź? "Ukraińcy pokazali, że to jednak mit"

Rosja Putina w końcu się skończy. Kiedyś. Nie chciałbym, żebyśmy nabrali się na kolejną głasnost i pierestrojkę. No bo co nas czeka? Po dwudziestu latach powtórka z historii? Wrócimy do punktu wyjścia - przestrzega pisarz Szczepan Twardoch w "Rozmowach polsko-niepolskich" Jacka Tacika. Jego najnowsza książka jest między innymi o Rosji.