Nie chodzi, nie mówi, sam nie je. Od roku się nie uśmiechnął. Próbował zatrzymać pijanego kierowcę.

Iwona Znojek chciała, żeby syn chociaż trochę poczuł, że są święta. Na komodzie postawiła małą sztuczną choinkę, którą sama przystroiła. W drodze do Kuby są już jego ojciec i brat. Do podwarszawskiego Otwocka jadą ze Szczecina.

Nieśmiało podnosi kciuk do góry, gdy matka pyta go, czy to w porządku, że tu jestem.