Trzy plagi Afryki

Najpierw przyleciała szarańcza. Potem przyszły powodzie. A do tego jeszcze wirus. - W regionie Afryki Wschodniej doszło do tragicznego zbiegu kilku kryzysów, które już same w sobie stanowiłyby poważne wyzwanie. W tym momencie region musi mierzyć się aż z trzema plagami – zaznacza w rozmowie z tvn24.pl Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej.