Synteza dwóch wrogów. Azjatycka twarz oporu południa Ukrainy

Polacy stopniowo przywykają do trwającej od pół roku wojny na Ukrainie . Nietrudno zauważyć, że zaczynają godzić się z tragiczną rzeczywistością sąsiadów. Z przestrzeni publicznej powoli znikają ukraińskie napisy, atrybuty państwowe i narodowe. Opadają emocje. Zamiast wzniosłych uczuć uwagę coraz bardziej zajmuje codzienność, w której czai się konieczność trudnego współistnienia z dziesiątkami tysięcy uchodźców wojennych i migrantów zarobkowych z Ukrainy . Na to wszystko nakłada się ogólnoeuropejski kryzys energetyczny i inflacja .

Wszystko to skłoniło mnie do pochylenia się nad tą - jakże bliską mojemu sercu - południową, stepową Ukrainą. Bezpośrednią przyczyną napisania tego artykułu stały się rozważania moich przyjaciół i kolegów ze środowisk inteligencji. Wielokrotnie usłyszałem, jak - skądinąd wybitni specjaliści rozmaitych nauk humanistycznych, często zaliczający się do autorytetów środowisk uniwersyteckich - powtarzali z przekonaniem, że "przecież ziemie południa Ukrainy były od stuleci kolonizowane przez Rosję" albo że od zawsze "tak naprawdę" były rosyjskie, z lekceważącym pytaniem: "co tam było ukraińskiego?" i konkluzją, że dlatego "tak szybko się poddały".