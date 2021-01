Polski Związek Narciarski potwierdza: synowie Jadwigi Emilewicz jeździli bez licencji

Wymóg posiadania licencji PZN wynika z rządowego rozporządzenia z 21 grudnia 2020 roku, które zaostrzyło ograniczenia w związku z pandemią, zezwalając na korzystanie ze stoków niemal wyłącznie sportowcom zawodowym. Rozporządzenie pozwala też na korzystanie z infrastruktury sportowej "dzieciom i młodzieży uczestniczącej we współzawodnictwie sportowym prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy". A związek sportowy, w tym wypadku PZN, oczekuje od zawodników posiadania licencji.

Prześledziliśmy, jak doszło do wydania licencji synom Jadwigi Emilewicz.

Emilewicz: po startach wszyscy mieli licencje

5 stycznia późnym wieczorem była minister rozwoju wysłała nam mailem dokument, na podstawie którego, jej synowie jeździli na stoku. Ten dokument to pismo z 23 grudnia 2020 roku z listą uczestników zgrupowania w Suchem należących w większości do warszawskiego klubu Sporteum. Wśród 19 nazwisk jest też trzech synów Jadwigi Emilewicz, którzy należą do innego stołecznego klubu - Deski.