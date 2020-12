Czy flaga musi powiewać, żeby można ją było znieważyć?

Tydzień temu do mieszkańca warszawskiego Ursusa przyszła policja. Powód: podejrzenie znieważenia flagi. Na balustradzie balkonu mieszkania mężczyzny wisiało bowiem płótno o kształcie prostokąta w biało-czerwonych barwach, z dorysowaną czarną błyskawicą, jednym z symboli Strajku Kobiet.

Policjanci zabrali flagę, a prokuratura wszczęła śledztwo. I sprawdza, czy mężczyzna nie popełnił przestępstwa opisanego w artykule 137 Kodeksu karnego. Mówi on: "kto publicznie znieważa, niszczy, uszkadza lub usuwa godło, sztandar, chorągiew, banderę, flagę lub inny znak państwowy, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku".

Zamiar

- By mówić o odpowiedzialności karnej, muszą być spełnione pewne warunki. Po pierwsze, musi chodzić o "flagę", czyli określony przedmiot, po drugie, ma dojść do jej "znieważenia", czyli do pewnego nieakceptowalnego postępowania z flagą - mówi dr hab. Mikołaj Małecki, adiunkt na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego i autor bloga "Dogmaty Karnisty".