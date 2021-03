Szczęśliwi ludzie w nieszczęśliwym kraju

Znów to robię: głupio się czuję. Bo jak to tak: być szczęśliwą, gdy świat, który znamy, wali się w posadach?

Tymczasem można być szczęśliwym nawet wtedy. Potwierdzają to liczne ludzkie historie, ale i - co nawet ważniejsze - badania.

Gdy zapytałam innych ludzi o ich powody do szczęścia w 2020 roku, zostałam zasypana przykładami.

Dr Katarzyna Hryciuk, nauczycielka z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Żychlinie po latach przerwy wróciła do malowania. - Znalazłam coś takiego jak czas wolny dla siebie - mówi.

Małgorzata Gutowska z Warszawy zaczęła długo odkładane studia i spisała wspomnienia mamy. - Spędziłam więcej czasu z bliskimi niż przez ostatnie pięć lat - wyznaje. - To oczywiście słodko-gorzkie, ale pracując ramię w ramię z dziećmi w zdalnej szkole, przekonaliśmy się, jak nam dobrze ze sobą i że możemy dbać o siebie nawzajem - dodaje.

Natalia Szafran-Kozakowska, poznanianka pracująca w organizacji wspierającej Wikipedię, w 2020 roku zamieszkała z rodziną we własnym mieszkaniu. A jej syn poszedł do szkoły. - I chociaż to szkoła zdalna, znalazł cudownych przyjaciół - cieszy się Natalia.