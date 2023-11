Zdmuchnięcie trzech świeczek na torcie to punkt zwrotny. A jak pomóc mu wcześniej?

Zna to uczucie dobrze. Sama jest matką wcześniaka. Choć od jego narodzin minęło już sporo czasu, wciąż pamięta, jak przez długie tygodnie stała nad inkubatorem. Patrzyła, jak Joachim rośnie, jak się zmienia. Obserwowała, jak je najpierw kropelkę mleka, później łyżeczkę. Uczyła się, słuchała. - W szpitalu ma cudowną opiekę, najlepszą z najlepszych. To specjaliści. Uratowali życie syna. Czułam strach, ale też spokój - przyznaje.

- Problem zaczyna się po wyjściu ze szpitala, kiedy rodzic sam musi decydować o doborze odpowiedniej terapii, odpowiedniej rehabilitacji dla własnego dziecka. To olbrzymia, wręcz paraliżująca odpowiedzialność. Muszę powiedzieć, że ja, jako mama, która mieszkała w Warszawie i miała dostęp do lekarzy, i tak miałam olbrzymi problem z podejmowaniem decyzji. Jaką terapię zastosować? Na jakie zajęcia powinien chodzić mój syn? Do jakiego lekarza? Kogo mam wybrać? Co mam zrobić? Czy to jest ten etap, kiedy mam go wesprzeć? Mam mu dać jeszcze czas? - wspomina.