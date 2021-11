Skakali z radości, gdy na karcie zamiast "stan krytyczny" pojawił się "stan bardzo ciężki"

Świętują dzieci, które po urodzeniu ważyły tyle, co pluszowy miś - 450 gramów. Jak Berenika, która przyszła na świat w 24. tygodniu ciąży. Albo tyle, co półtoralitrowa butelka wody. Tyle (razem!) ważyli Karolina i Aleksander, bliźnięta urodzone w 24. tygodniu ciąży.

Patrycja i Maurycy

- Słyszałam dużo złych scenariuszy. Jeden zakładał, że w związku z tym, że to wczesna ciąża, mogę stracić i syna, i córkę. Później słyszałam, że ponieważ to chłopiec ma się lepiej, to dziewczynka nam zniknie. A później, że jak ona zniknie, to on może tego nie przetrwać - wspomina.