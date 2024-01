Szymon poszedł do więzienia, ale sędziowie już nie są pewni, czy słusznie. "Sąd nie sprostał"

Ta sprawa była już prawomocnie zakończona, a zagadka związana z tym, kto po pijanemu prowadził auto i doprowadził do tragicznego wypadku, wydawała się rozwiązana. Wiele wskazuje jednak na to, że gdyby nie zbieg okoliczności, Szymon musiałby spędzić cztery lata w więzieniu. Niekoniecznie słusznie.

Do niedawna sądy nie miały wątpliwości, że do więzienia powinien iść 31-letni dziś Szymon. Mężczyzna został skazany najpierw przez sąd pierwszej instancji, a potem wyrok podtrzymał sąd odwoławczy. Jednak Niedźwiedzki wyszedł z więzienia po 142 dniach odsiadki. Sąd Najwyższy uwzględnił bowiem kasację jego obrońcy i cofnął sprawę do ponownego rozpoznania przez sąd odwoławczy - czyli do Sądu Okręgowego w Suwałkach.