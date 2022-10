Kto kierował, gdy pijani jechali po alkohol? "Chcę wreszcie wiedzieć, przez którego z nich straciłam syna"

Czy Mateusz mógł wysyłać SMS-a do swojej dziewczyny i jednocześnie kompletnie pijany kierować autem? Sąd uznał, że to mało prawdopodobne. Czy ślad DNA Mateusza na poduszce powietrznej pasażera, świadczy o tym, że kierował Szymon? Sąd twierdzi, że to kluczowy dowód. Ale obrońca Szymona jest przekonany, że w tej sprawie skazano niewinnego człowieka.