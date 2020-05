Susza trawi Polskę. Tak wygląda katastrofa klimatyczna

Fotografie znikającej w oczach Wisły i dramatyczne obrazy pożarów w Biebrzańskim Parku Narodowym oglądaliśmy zamknięci w swoich czterech ścianach. I szybko stało się jasne, że epidemia nie jest jedynym, z czym przyszło nam się mierzyć. W Polsce panuje susza, która przybiera rozmiary katastrofy, a eksperci są zgodni - tak źle jeszcze nie było. Dane, które opracowaliśmy, tylko to potwierdzają.

Co mówią liczby - Wisła

Patrząc na dane dotyczące czterech polskich rzek - Wisły, Odry, Warty i Biebrzy - widać wyraźnie, że sytuacja hydrologiczna pogarsza się z roku na rok. Dzieje się to w kwietniu, czyli najważniejszym momencie roku, kiedy po zimie przyroda budzi się do życia i zaczyna się okres wegetacyjny.

Porównaliśmy stan wody w Wiśle na wodowskazie Warszawa-Bulwary* dla konkretnego dnia - 30 kwietnia. Co nam mówią dane, będące efektem niemal 40 lat pomiarów? Po pierwsze: stan wody w Wiśle tym konkretnym dniu roku nigdy nie był niższy niż w 2020 (46 centymetrów). Po drugie: od 2018 roku obserwujemy wyraźny spadek poziomu wody, znacznie poniżej średniej.

Spadek od 2018 roku widać także na wykresie poniżej. To dane z tego samego wodowskazu, tym razem dla całego kwietnia, dzień po dniu. W 2018 na początku miesiąca poziom wody zbliżył się do średniej wieloletniej, by potem zacząć gwałtownie spadać. W 2019 i 2020 było już tylko gorzej. Stan wody utrzymywał się znacznie poniżej średniej, a Wisła znikała w oczach.