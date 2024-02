Dopadły ją koszty, pandemia i ambicje rodziców. "To jakiś horror"

- To jakiś horror - denerwuje się Karolina, mama maturzystki Marianny z Warszawy. - Te ceny, u nas już ponad 800 złotych za osobę. Odpały rodziców: wybieranie pomiędzy salą w Hiltonie czy Marriotcie, specjalne menu, fotobudka, pokaz sztucznych ogni. W szkole od dawna nie rozmawia się o maturze. Jedyny temat to studniówka. Do tego odwołane lekcje z powodu nauki poloneza - opowiada.